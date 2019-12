Gli influencer uniti per il Gemelli

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Fabrizio De Feo Molte star di Instagram per quattro milioni di follower uniscono le forze per il progetto “TiStaCuore”. L’obiettivo è ripensare il comfort degli spazi ospedalieri e regalare attenzioni al paziente Nell’era d’oro della comunicazione social il mondo deglidiventa sempre più centrale e capace di attirare attenzione e orientare mode e tendenze. Un paradigma che si applica anche alla solidarietà. Una bella storia arriva da Roma dove Federico Betti, alias MikeShowSha, in uno degli ultimi post su Instagram ha ricordato un anniversario particolare e molto personale: i due anni passati da un delicato intervento. Ai follower, un milione e seicentomila, lancia un messaggio chiaro: "La salute è la cosa più importante che abbiamo! Non scherzateci, fate movimento, mangiate bene e controllatevi sempre e in tempo". Betti è stato operato dal professor Massimo ...

