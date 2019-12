Genoa-Sampdoria | programma | orario e tv Le probabili formazioni 14 dicembre

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) La Serie A di calcio 2019/2020 è giunta alla sua giornata numero 16, e tra le tante sfide inspicca il derby della Lanterna tra, che riaccenderà l’antica rivalità nella città ligure, in uno dei confronti cittadini più sentiti del Bel Paese. Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND Il match si svolgerà domani, sabato 142019, alle ore 20.45, presso lo Stadio Marassi del capoluogo ligure, e sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN, piattaforma streaming visibile anche sul bouquet di Sky Sport. Ildella partita: Serie A calcio 2019/2020 Sabato 14Ore 20.45DAZN Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND Le(4-3-1-2): Radu; Ghiglione, Romero, Biraschi, Criscito; Cassata, Schone, Sturaro; Lerager; Pinamonti, Favilli(4-3-1-2): Audero; Murillo, ...

