Concerto di Natale a Modica con Iurato | Modica e Licitra

Leggi la notizia su quotidianodiragusa

(Di venerdì 13 dicembre 2019)dial teatro Garibaldi dicon Deborah, Antonioe Lorenzo

LGmarangon : RT @scristicchi: Sto per incontrare una persona molto speciale. E questa è la Sala Nervi in Vaticano, dove domani si registrerà il Concerto… - vaticannews_it : #13dicembre #PapaFrancesco accoglie in Vaticano gli artisti che domani #14dicembre, si esibiranno sul grande palco… - SardingtonPost : Sardara: un coro di voci bianche debutterà domenica al concerto di Natale -