Con l’esonero di Ancelotti si è scelto di privilegiare le critiche ai risultati e non

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Vorrei ma non posso. Credo sia questa la sintesi politica – al di là delle riflessioni sui conti, sui giocatori da vendere e da comprare, sulle plusvalenze (termine oscuro) legate ai calciatori fatte correttamente e giustamente dal Napolista – di quanto accaduto in questo mese. Due anni fa si è “comprato” l’allenatore più bravo e più famoso nel mondo per portare avanti un progetto. A questo amministratore delegato (mi si passi la licenza) è stato chiesto di rilanciare una squadra a livello internazionale, mondiale ma dopo pochi mesi, neanche un anno – concontroversi, campionato in crisi e Champions eccellente – già gli è stato presentato il conto. Ma un imprenditore navigato e capace nel mondo del cinema può scegliere un attore di grido e poi dopo il primo film presunto flop mandarlo via? I cinepanettoni, anche se a volte senza soddisfazione dal ...

