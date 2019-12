Codici | Corte d’Appello annulla aumenti tariffari disposti da Acea Ato 2 per idrico

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Roma – Gliapplicati daAto 2 dal 2002 al 2012 sono illegittimi. È quanto stabilito dalladi Appello di Roma, che ha emesso una sentenza che riguarda le bollette idriche destinate agli utenti residenti nel Comune di Fonte Nuova in provincia di Roma, ma che rappresenta un precedente per tutti i Comuni serviti daAto 2. Una vittoria per i consumatori, assistiti nel lungo procedimento giudiziario dall’Associazione, pronta ora a portare la vicenda all’attenzione di Procura, Mef, Antitrust e Arera. La sentenza è stata pubblicata lo scorso 11 dicembre e, a parziale conferma di una pronuncia del 2014 del Tribunale civile di Tivoli, dichiara anche non dovute alcune vocie come la cosiddetta “quota depurazione” e il cosiddetto “minimo impegnato”. Ma andiamo con ordine e ricostruiamo una vicenda giudiziale iniziata oltre 10 anni ...

