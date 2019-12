Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoDi seguito, ilper la manifestazione “InCanto di Natale” per. Sabato 14 Dicembre Piazza F. Torre Dalle ore 17:00 alle ore 20:30 Il Villaggio di Babbo Natale Corso Garibaldi Artisti di Strada e Street Band I Ragazzi dell`Accademia Lab In concerto Piazza Castello e Galleria Bosco I Mercatini di Natale a cura dell’Associazione Sannitamania Domenica 15 Dicembre Piazza F. Torre Dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:30 Il Villaggio di Babbo Natale Corso Garibaldi I Ragazzi dell`Accademia Lab In concerto Teatro San Vittorino Ore 18.00 NATALE A TEATRO “Ai bei tempi dell’Operetta” con Aldo Bianchi e l’Ensemble Lehàr a cura dell’Associazione Sannitamania Basilica di San Bartolomeo ore 18:30 Concerto del Coro Gospel Singin’ Choir A cura della Scuola Superiore per mediatori ...

anteprima24 : ** ##Benevento, 'InCanto di Natale': il programma per questo weekend ** - alfredosalzano : Domenica dalle 17.00 “InCanto di Natale ed accensione delle luminarie in 3D” | Tv7 Benevento - AppiaPolis : New post (BENEVENTO: INCANTO DI NATALE, SI INAUGURA LA QUARTA EDIZIONE) has been published on AppiaPolis - News in… -