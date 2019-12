Speed skating | Coppa del Mondo Nagano 2019 | l’Italia a caccia di conferme in Giappone

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ladelditorna in scena in questo weekend per la tappa di). Sull’anello di ghiaccio nipponico l’Italia guidata da Maurizio Marchetto va adidopo gli ottimi risultati in Kazakistan, a Nur-Sultan. La compagine tricolore è reduce, infatti, dal brillante successo nel team pursuit. Il terzetto formato da Andrea Giovannini, Nicola Tumolero e da Michele Malfatti si è imposto d’autorità davanti al Canada e alla Russia, consentendo al Bel Paese di ritrovare un successo in CdM che mancava dal 2005, quando il trio Donagrandi-Fabris-Sanfratello si impose nell’appuntamento di Torino, “proemio” ideale rispetto a quanto poi avvenuto in quella stessa sede nell’annata successiva, ovvero nelle Olimpiadi Invernali 2006. Una Nazionale rinvigorita dal ritorno ad alto livello di Tumolero. Il bronzo olimpico ...

