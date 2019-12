Sorteggio Champions League 2020 | orario | data | programma e tv Quando ai svolge e

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Sono stati impegnati tutti gli slot a disposizione per i sorteggi degli ottavi di finale delladi calcio, che si terranno lunedì 16 dicembre alle ore 12.00 a Nyon, in Svizzera. Tra le squadre italiane la Juventus ha chiuso al primo posto nel girone, mentre Atalanta e Napoli sono finite al secondo, infine l’Inter è stata retrocessa in Europa. Ilsarà visibile in tv in chiaro su Canale 20 ed in abbonamento su Sky Sport, mentre la diretta streaming sarà gratuita su Mediaset Play ed in abbonamento su Sky Go, infine OA Sport vi assicurerà a diretta live testuale della cerimonia. LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLE ITALIANE La Juventus potrebbe incrociare Real Madrid, Tottenham, Borussia Dortmund, Lione o Chelsea, mentre il Napoli affronterà una tra PSG, Bayern, Manchester City, Barcellona, Lipsia e Valencia, infine l’Atalanta pescherà tra PSG, ...

