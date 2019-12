Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi | è successo Il gossip dei gossip è servito E

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 dicembre 2019), circola unbomba sul loro conto. Ebbene che èdi tanto interessante alla conduttrice di Verissimo e al suo amato compagno figlio di. Pare che i due siano diventati marito e moglie… Cosa? E perché non ne sapevamo nulla? Perché sembra che i due lo abbiano fatto in gran segreto. A lanciare l’indiscrezione bomba è il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti. Stando a quanto si legge su Nuovo, le nozze tra i due sarebbero stare celebrate mesi fa, lontano da occhi indiscreti e, soprattutto, dal clamore mediatico. Peccato, sarebbe stato bello vederli vestiti da sposi. Ma la scelta di sposarsi in segreto rispecchia molto il loro modo di essere. Siachesono molto discreti e tengono parecchio alla loro privacy quindi non stupisce che, ammesso che si siano sposati veramente ...

