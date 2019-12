Roma | chiuso e sequestrato il mercatino di Natale a piazza Navona | “Cavi scoperti

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La polizia locale diCapitale haper motivi di sicurezza il tradizionalenatalizio di. Il blitz dei vigili urbani ha permesso agli agenti di rilevare numerose irregolarità, fra cavi, allacci abusivi alla corrente elettrica e merce presente sui banchi in gran parte senza il marchio “Ce”, fra cui almeno 600 giocattoli ritenuti pericolosi per gli acquirenti. Quasi la totalità delle contravvenzioni riguardano attività riconducibili alla famiglia Tredicine, che da decenni gestisce ildi. E mentre il tradizionale appuntamentono è ormai “rovinato”, l’assessore capitolino al Commercio, Carlo Cafarotti, annuncia: “Resettiamo subito il bando, proviamo a salvare il2020”. OLTRE 600 GIOCATTOLI SEQUESTRATI – “Nel corso degli accertamenti – si legge in una nota della polizia locale – svolti su ...

