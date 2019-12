Ritratti artistici di uccelli in via di estinzione (Di giovedì 12 dicembre 2019) Gli esemplari di uccelli Ritratti dal fotografo londinese Tim Flach sono accomunati da un denominatore comune: il rischio di estinzione elevato. Si tratta di specie rare e poco comuni, immortalate non nel proprio habitat naturale ma attraverso scatti nitidi e chiari su sfondo monocromo che ne risalta colori, sfumature, forme e peculiarità. Un approccio che tenta di scorgere nell’animale ritratto un profilo unico, irripetibile, sottolineando la complessità del mondo della natura, sempre più messo in crisi dall’attività umana e dai cambiamenti climatici. Ritratti artistici di uccelli in via di estinzione Wired.

