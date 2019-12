Retribuzioni non dignitose | giudici di pace in rivolta

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Giorgia Baroncini Dopo l'ultimo incontro con il ministro Bonafede, idiorganizzano uno sciopero a partire dal 6 gennaio: "Chiediamo la tutela del nostro futuro" Idiincorciano le braccia e promettono uno sciopero di tre settimane a partire dal prossimo 6 gennaio. La protesta nasce dall'ultimo "insoddisfacente" incontro con il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Sul tavolo, come riporta Repubblica, le richieste che da anni idipresentano ai vari governi che si susseguono: tra tutte, il riconoscimento dello status di lavoratori con tutte le garanzie a questi dovuti e una retribuzione degna e dignitosa. Delusi dall'incontro con il ministro hanno quindi deciso di scioperare. L'astensione dalle udienze, dopo quella dal 25 al 29 novembre scorso, è stata indetta dalle associazioni ANGDP (Associazione nazionaledi) e ...

FedericoDinca : Il grande lavoro di questi giorni sulla #Manovra ha portato allo stanziamento di 65 mln nel 2020, 125 nel 2021 e 16… - Piergiulio58 : Retribuzioni non dignitose, la rivolta dei giudici di pace: sciopero dal 6 gennaio per tre settimane. - paoloigna1 : Retribuzioni non dignitose, la rivolta dei giudici di pace: sciopero dal 6 gennaio per tre settimane -