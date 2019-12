Pavia | spaccio di droga | Gdf arresta quattro persone

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Milano, 12 dic. (Adnkronos) - La Guardia di finanza dihatoragazzi di età compresa tra i 22 e i 29 anni e sequestrato diverse sostanze stupefacenti pronte per essere vendute in città e in provincia. Nei confronti degliti la procura diha disposto l’esecuzione di

_Carabinieri_ : Operazione antidroga a Piacenza, Milano, Pavia, Torino e Crotone: eseguite dai #Carabinieri di #Piacenza misure ca… - TerlizziGerardo : RT @_Carabinieri_: Operazione antidroga a Piacenza, Milano, Pavia, Torino e Crotone: eseguite dai #Carabinieri di #Piacenza misure cautela… - franconemarisa : RT @_Carabinieri_: Operazione antidroga a Piacenza, Milano, Pavia, Torino e Crotone: eseguite dai #Carabinieri di #Piacenza misure cautela… -