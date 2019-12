Nuoto, Campionati Italiani 2019: Gregorio Paltrinieri sarà al via dei 1500 sl, Gabriele Detti non al meglio (Di giovedì 12 dicembre 2019) Arrivano notizie da bordo vasca per quanto concerne Gregorio Paltrinieri. Oggi hanno preso il via gli Assoluti di Nuoto a Riccione, rassegna nazionale qualificante per le Olimpiadi di Tokyo 2020. C’erano alcuni dubbi sulle condizioni del neo campione europeo in vasca corta dei 1500 stile libero: uno stato di salute non ottimale aveva portato a pensare che Greg potesse anche dare forfait per questa competizione. Tuttavia, vi sono delle notizie positive in questo senso e il carpigiano disputerà la gara più lunga in vasca, in cerca del crono di qualificazione (14’45″0). Un riferimento non facile da raggiungere, soprattutto per una forma che non può essere al 100%. Tuttavia, Greg ci proverà e sabato 14 dicembre sarà sul blocchetto di partenza, volendo regalarsi un tempo che possa soddisfarlo. Non al meglio, da questo punto di vista, Gabriele Detti. Il livornese, infatti, ...

