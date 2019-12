“Non ci faremo processare nelle piazze” Renzi contro stampa e toghe L’ex rottamatore

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) “Non è la prima volta che un ex premier affronta questo tema, era accaduto nel 1977 quando Aldo Moro utilizzò parole notevoli nei confronti di altre forze politiche e di chi volevapiazze un altro partito: ‘non cipiazze’. Quella vicenda ha segnato la storia istituzionale del paese per la sua conseguenza più alta, le dimissioni di Giovanni Leone costretto a lasciare il Quirinale, non perché coinvolto ma in ragione di uno scandalo montato ad arte e che trovo doveroso che venga ricordato qui”. E’ quanto ha detto Matteonel corso del dibattito in Senato sul tema dei finanziamenti ai partiti. “Per distruggere la reputazione di un uomo – ha detto ancora il leader di Italia Viva nel corso del suo intervento nell’Aula di Palazzo Madama – può bastare una copertina di qualche settimanale, quello ...

