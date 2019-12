Milan | Kessie | «Non ho niente contro Pioli Se fossi voluto andare via…»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Sembrava a un passo dalla cessione dopo l’esclusione con la Juve da parte di, ma pernon c’è alcun caso Franckè stato intervistato da Sport Mediaset e l’ivoriano ha chiuso il caso: «Mi trovo bene con lui come con tutti gli allenatori che ho avuto al. Il fatto che ora giochi fa capire come non abbialui e lui non abbiadi me.la Juve avevo avuto un problema fisico in settimana,di grave». «Sevia, lo avrei già fatto. Voglio restare per tanti anni qui, una squadra che tifavo sin da bambino, per me è un sogno realizzato e darò sempre il massimo per questi colori». Leggi su Calcionews24.com

