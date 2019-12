Lo schianto in auto e per lei non c’è stato nulla da fare Elisa aveva 35 anni | si

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Si doveva sposare il prossimo 19 settembreTumbarello, 35. E da tempo, anche online, parlava di quel matrimonio al quale mancava sempre meno, l’inizio di un nuovo capitolo nella sua vita. Ma tutte le speranze e i sogni sono andati in frantumi in un attimo, quello in cui la Seat Ibiza su cui viaggiava ieri mattina lungo la Ravegnana si è scontrata con altre due(foto). E in un secondo pere per i suoi sogni, che sembravano tanto vicini, non c’èpiù niente da. La 35enne, nata nel febbraio del 1984, viveva da sempre nella frazione di Ducenta, nelle Ville Unite, euna figlia di 9, cheaccompagnato a scuola poco prima dell’incidente fatale. La donna lavorava in un’azienda di pulizie. “E stamattina (ieri per chi legge, ndr), quando c’èl’incidente, stava andando al lavoro come sempre – racconta la sorella, Erika Tumbarello, ancora ...

laltrogiornale1 : Una donna ferita in uno schianto tra due auto alla periferia di Osimo - ElGanspo : Schianto fra auto e locomotore sulle rotaie: vettura distrutta Foto - panzaantonio61 : RT @messveneto: Schianto tra un'auto e un furgone: quattro feriti gravi -