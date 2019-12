Leucemia Linfatica Cronica | fino all’80% dei malati chiede aiuto psicologico

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Timore di essere un peso, senso di colpa, percezione di essere malato e quindi non integro, anche quando la malattia non si manifesta con sintomi evidenti. Per le persone che ricevono una diagnosi di(Llc) è forte il bisogno di un supportoprofessionale, richiesto dal 57% dei pazienti in generale e sino all’80% di quelli più giovani; un aspetto ancora non previsto nell’iter terapeutico che potrebbe invece essere implementato. E’ solo uno degli elementi emersi dal primo Patient Journey europeo sulla, sviluppato a partire dal punto di vista del paziente chiamato a raccontare il suo incontro con la malattia e la sua storia. I dati sono stati presentati oggi dall’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma (Ail), promotrice del progetto con il contributo non condizionante di ...

