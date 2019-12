Fabiola Gianotti | Ragazze | proseguite la strada della scienza con coraggio Non è

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) “La verità è che noi fisici non ci divertiamo se non abbiamo problemi da risolvere. E non devono necessariamente avere a che fare con le particelle”.non ha paura di affrontare la nuova sfida. La fisica italiana è stata riconfermata alla guida del Cern: primo direttore donna, sarà anche la prima a dirigere con un secondo mandato il più grande laboratorio del mondo di fisica delle particelle. Con la sua rinomina, sono ancora due le donne alla guida del Cern (Ursula Blasser è la presidente del Consiglio). In un’intervista a Repubblica, la direttricespiega quale messaggio spera venga veicolato alle. “Può incoraggiare le giovani donne che vorrebbero intraprendere un’attività professionale nell’ambitoricerca scientifica, e magari esitano ...

