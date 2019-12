Ex Ilva | il giudice | “Dal 14 dicembre l’Altoforno 2 non può essere utilizzato” Ricorso

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il custode giudiziario deve implementare “ogni più utile modalità di custodia tale da assicurare che a partire dal 142019 l’Altoforno 2 non sia utilizzato”. È l’ordine impartito ieri dalFrancesco Maccagnano al custode dell’exdi Taranto, Barbara Valenzano, incaricata di completare le procedure di spegnimento dell’impianto nel quale a settembre 2015 morì colpito da una fiammata l’operaio Alessandro Morricella. Pochi giorni dopo la decisione di negare la proroga alla facoltà d’uso di Afo2 chiesta dai commissari straordinari, il magistrato che ha ritenuto l’impianto non sicuro per gli operai, ha inviato al custode giudiziario un documento di due pagine nel quale ha richiesto una serie di informazioni entro il 17, ma in diversi passaggi, ha chiarito in modo inequivocabile che dal 14in quell’impianto non dovràsvolta ...

