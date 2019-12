Dracula | i creatori della nuova serie delle BBC svelano il suo legame con Benedict

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Laarriverà nel 2020 e iSteven Moffat e Mark Gatiss hanno raccontato il suoconCumberbatch., il nuovo progetto firmato da Steven Moffat e Mark Gatiss creato per BBC e Netflix, è nato da uncon l'attoreCumberbatch, che ha lavorato al fianco degli autori grazie al successo di Sherlock. Come ha raccontato Deadline, i due autori hanno parlato didurante la première tenutasi a Londra, raccontandosua nascita e di comeCumberbatch sia stato determinante per la creazione. Mark Gatiss, infatti, ha dichiarato che l'idea del progetto gli è balenata in mente guardando un'immagine dell'attore mentre indossava il cappotto di Sherlock Holmes con il collo alzato e ...

