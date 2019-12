Benigni | Pinocchio va oltre la classicità | lo rifarei mille volte

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Roma, 12 dic. (askanews) – Presentazione a Roma del nuovo “” di Matteo Garrone; Roberto(già autore e interprete della sua rivisitazione cinematografica nel 2002) ora è il falegname Geppetto, e spiega perché continua ad essere affascinato dal capolavoro di Carlo Collodi: “vala. Ci avvolge, prende tutta la nostra anima, perchéai significati della storia, semplice, di tutti i bambini e gli adulti, si sente che parte qualcosa dal libro ma è come un libro iniziatico, qualcosa che tocca le nostre profondità. Ci sono tutti i simbolismi, le metafore, le allegorie. Ci sono un miliardo di insegnamenti diretti, poi ci sono un miliardo di insegnamenti non diretti: colori, emozioni, frecciate che ti arrivano in tutte le parti del corpo. Per questo è così amato e lo”. E scherzando aggiunge ...

