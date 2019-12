6 Underground - recensione

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Quando muori, svanisci, al massimo diventi un fantasma. E così si fanno chiamare i componenti di un gruppetto di Giustizieri, radunati intorno a un super-miliardario deluso dalle risposte della politica e della tecnologia ai mali del mondo. Che vengono individuati in una serie di personaggi, che stanno devastando diverse nazioni e che sarebbe bene spazzare via dalla faccia della Terra. Il primo della lista è un satrapo mediorientale che si diverte ad annaffiare di Sarin i poveri profughi in fuga dal suo regime. I Nostri si chiamano con dei numeri, da Uno (il capo) a Sei, che diventa Sette per la morte di uno di loro nella prima missione. I quattro uomini e le due donne infatti sono stati messi insieme da poco, dopo carriere in campi assai diversi, e non tutto fila sempre liscio. Anche nella seconda missione infatti, che si concluderà in un paese che finisce per "tan" passando per Hong ...

Eurogamer_it : Spara, scappa, salta, ama, esplodi #6Underground @NetflixIT - zoppello_giulio : - giornalettismo : Ecco come Micheal Bay è sbarcato su #Netflix #6Underground -