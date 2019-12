Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoha già un sicuro assente. Tra i ciociari mrà ilsvedese Marcus Rohden, che ha rimediato un brutto infortunio che lo terrà lontano dal campo almeno fino alla sosta del torneo. L’ex Crotone, sceso in campo in otto occasioni in questo campionato, ha rimediato la distrazione del collaterale del ginocchio destro e sarà costretto a saltare i prossimi impegni dei canarini contro Pescara,(21 dicembre ore 18 al Ciro Vigorito), Crotone e Pisa. Una bruttaper Alessandro Nesta che negli ultimi tempi è riuscito a trovare la quadratura del cerchio scalando posizioni preziose verso la zona promozione. L'articoloin: unilproviene da Anteprima24.it.

Sport_Mediaset : #Dortmund: #Witsel si rompe la faccia in casa, torna nel 2020. Tegola per il club tedesco: il belga già sottoposto… - anteprima24 : ** Tegola in casa #Frosinone: un centrocampista salterà anche il ##Benevento ** - italiano201415 : RT @Davide38296157: Nuova tegola sugli indagati: a casa gli ultimi quattro piccoli di #Bibbiano -