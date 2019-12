Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Sky,: ”Voto? Non più di 4 e. Molti errori tattici” Maurizio, in diretta su Sky Sport 24, ha detto la sua sull’attuale situazione in casa Napoli. In particolar modo si è soffermato sul bilancio di: ”Bilancio da 4, 4 e. E’ strano perchè siamo di fronte ad un grande allenatore. Nei primi mesi è andata molto bene, poi un lento declino. La doppia sfida con l’Arsenal avrebbe già dovuto aprire gli occhi alla società. Doveva dare una sterzata. Poi in questa stagionesi è trovato in difficoltà, con un mercato esaltato in modo sbagliato. Eccellente sul piano dell’individualità, ma folle a livello tattico. Pernonfacile.ci ha messo del suo, cambiando troppe volte la formazione. Non si può cambiare ogni volta. Siamo in presenza di uno dei migliori allenatori del mondo ...

anto_galli4 : ??????#compagnoni di #sky...l'uomo dei 'SE' della serie la verità non esiste!!! - CalcioMercatoNA : #Sky, Compagnoni: ''Voto #Ancelotti? Non più di 4 e mezzo. Per #Gattuso non sarà facile'' - Rocha496 : @SkySport Domanda: Compagnoni lo pagate in base alle cazzate che dice. Spero per sky non sia così altrimenti vi co… -