Riforma Ipab | M5S | gestione patrimonio più trasparente

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Roma – Ieri in I commissione alla Pisana, durante la discussione del regolamento regionale sulla disciplina di contabilita’ economico patrimoniale e deldelle Aziende Pubbliche di servizi alla Persona, nate dalla trasformazione delle ex, siamo riusciti a far approvare importanti modifiche al testo presentato dalla giunta. L’obiettivo della nostra Valentina Corrado e’ stato quello di rendere ladeldelle ASP piu’al fine di evitare gli scandali e le storture alle quali abbiamo assistito fino ad oggi. A tal fine abbiamo introdotto l’obbligo di pubblicazione sul sito ufficiale dell’azienda, non solo degli atti e delle attivita’ di acquisizione o variazione dei beni, ma anche di assegnazione e dei vincoli a cui il bene e’ soggetto; e’ stato introdotto l’obbligo di inserire ...

