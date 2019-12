Leverkusen-Juventus 0-2 | le pagelle di CalcioWeb | Demiral detto tibia e perone | Buffon

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019), ledi– Si è concluso l’ultimo match valido per la fase a gironi di Champions League sono scese in campo, ritmi bassi per le due squadre che non avevano più grandi obiettivi con la squadra di Maurizio Sarri già qualificata alla fase a gironi. Molto bene la fase difensiva dei bianconeri, in particolar modo partita sorprendente per la coppia centrale formata dae Rugani, Cuadrado decisamente meglio in fase più avanzata. Laha deciso la partita nel finale con un gol di Cristiano Ronaldo su assist perfetto di Dybala. I padroni di casa non si sono quasi mai fatti vedere nella metà campo avversaria. Finisce 0-2, nel finale la chiude Higuain, laprotagonista del girone adesso pensa agli ottavi. In alto la fotogallery con tutte le immagini del match., ledi ...

