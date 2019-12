“Lei è un traditore” Duro attacco a Giuseppe Conte dalla Lega

Leggi la notizia su meteoweek

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il leghista Claudio Borghi attacca il Premier sul Mes: “Il mandato era di non firmare, traditore”. Ancora scontri in Parlamento dopo l’intervento del premiersulla risoluzione della maggioranza sul Mes. Il deputato dellae Presidente della Commissione bilancio della Camera, Claudio Borghi ha oggi attaccato duramente: “Il presidente– ha … L'articolo “Lei è un traditore”.proviene da www.meteoweek.com.

