Il vocabolario dei borseggiatori | tutte le parole in codice per i colpi | 8 arresti – I

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Sgominata banda di 8a Napoli. Due uomini, entrambi napoletani, sono finiti in galera, mentre gli altri sei (quattro napoletani, un algerino e un marocchino) sono finiti aglidomiciliari. Le ordinanze sono state emesse dal Gip presso il Tribunale di Napoli. L’attività d’indagine, svolta dalla Polizia ferroviaria diretta dal dirigente superiore Michele Spina, ha permesso di accertare come gli otto indagati avessero formato un gruppo stabile e organizzato, dedito al borseggio in danno dei viaggiatori, italiani e stranieri, in arrivo o in partenza dalla stazione della circumvesuviana di piazza Garibaldi. Il gruppo criminale funzionava in maniera scientifica ed organizzata: ogni componente aveva ruoli e funzioni specifiche. Al vertice, con mansioni di “registi”, Vincenzo Trinchella e Luciano Bottone, entrambi napoletani ...

