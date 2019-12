Half-Life | Alyx per PlayStation VR? Valve ' non esclude nulla'

Leggi la notizia su eurogamer

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)ha suscitato molto interesse quando è stato annunciato il mese corso. È una novità assoluta, a tutti gli effetti, non solo nella serie di sparatutto in prima persona di, ma la cosa ancora più interessante è che si gioca interamente attraverso la realtà virtuale. In termini di compatibilità, la società ha confermato che il gioco supporterà vari visori VR su PC attraverso la sua piattaforma SteamVR. Tuttavia,è stato detto dell'attuale leader di mercato:VR.arriverà dunque su PSVR? Secondo il trailer di debutto no, tuttavia durante un'intervista,non ha categoricamente negato. Il designer Greg Coomer ha sì confermato che la versione iniziale sarà disponibile solo su SteamVR, ma l'obiettivo disembra anche quello di arrivare su console. "Crediamo che la piattaforma VR di Sony sia stata un enorme successo per il mezzo e ...

Eurogamer_it : Ecco la risposta di #Valve riguardo una versione di #HalfLifeAlyx per #PSVR. - Nextplayer81 : Half-life: Alyx potrebbe arrivare anche su PlayStation VR? - MrMareco98 : RT @F_DaVid_A: Entonces la cosa queda: 1 marzo: Half-Life: Alyz 3 marzo: FF7 Remake 20 marzo: Doom Eternal 20 marzo: Animal Crossing 3 abr… -