Enzo e i cuccioli salvati (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Questa è la storia di otto cuccioli meravigliosi, che stavano per essere lasciati morire nel fiume, gettati li dal loro stesso proprietario. Un bel pomeriggio, un ragazzo di nome Enzo era impegnato a pescare in un fiume con suo nonno. Mentre pescava Enzo sentì un suono provenire dal fiume, come se qualcosa vi fosse stato gettato, dopo aver dato uno sguardo capì che dei cuccioli venivano gettati nel fiume dal un ponte, il ragazzo senza nemmeno pensarci per un minuto andò verso il fiume e lo attraversò a nuoto per salvare i piccoli cuccioli. Suo nonno andò oltre il ponte per scoprire chi era responsabile di un atto così folle e ha saputo che una donna, cioè la proprietaria dei cuccioli, aveva fatto questo gesto in quanto era probabilmente affetta da una disabilità psichica. Tuttavia, il nonno le ha ...

