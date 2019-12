Banche | Financial Times critica il via libera Ue al salvataggio con soldi pubblici della

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) “Un pessimo esempio di arte di governare“, che “avrà l’unico risultato di peggiorare le condizioni per compromessi politici fra Germania, Italia e altri Paesi dell’Unione”. È il giudizio del, che commenta così in un editoriale l’approvazione da parteCommissione europea delconbanca statale tedesca NordLB. Il quotidiano londinese riconosce che in quel caso l’intervento pubblico “può essere legale”, ma sottolinea che “rafforza la comparsa di doppi standard nell’Eurozona”. E aggiunge: “Le lamentele tedesche relative ai problemi bancari italiani irrisolti ostacolano i progressi verso l’unione bancaria e una più ampia integrazione dell’eurozona”, ma “ci sono tanti scheletri nell’armadio delletedesche”. Il Ft ricorda ...

