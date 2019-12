Al Cives un incontro sulle prospettive di un impegno pubblico d’ispirazione cristiana e

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento –Laboratorio di formazione al bene comune promuove lunedì 16 dicembre alle ore 17.00 a Benevento presso il Centro di Cultura “Raffaele Calabria” in Piazza Orsini 33 unsul tema: “Manifesto per una politicamente ispirata. Quali azioni e?”. Il programma dei lavori è così articolato: Introduce Ettore Rossi Coordinatore di, interviene Filiberto Parente Presidente Regionale delle Acli. Relazionano: Alfonso Barbarisi Presidente Associazione Italiana Docenti Universitari (AIDU) e Giancarlo Infante di Politica Insieme. Con l’iniziativa si intendono approfondire i contenuti del Manifesto per un nuovoe popolare rivolto a credenti e non credenti lanciato un mese e mezzo fa da tre aggregazioni del mondo cattolico italiano: Politica Insieme, Rete Bianca e Costruire ...

