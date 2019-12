Torna la banda de “La Casa di carta” | che fine farà Nairobi?

velvetgossip

(Di martedì 10 dicembre 2019) I fan di tutto il mondo si aspettavano l’uscita della quarta stagione della “di carta” a Gennaio, ma non sarà così. Contrariamente a quanto detto in precedenza Netflix ha deciso di lanciare la quarta stagione in primavera e più precisamente il primo episodio sarà lanciato il 3 Aprile 2020. L’annuncio è arrivato a margine del Brazil Comic Con Experience, il messaggio è stato corredato da un teaser. La clip non anticipa nulla sulla nuova serie, ma sono presenti tutti i personaggi più amati. Compreso Berlino, morto alladella seconda stagione, ma ancheche abbiamo lasciato in fin di vita nell’ultima puntata della terza stagione. Cosa succederà? Itziar Ituno ha anticipato: “Le cose non andranno bene nella quarta stagione perché laavrà un grande nemico proprio all’interno della banca”. Per ora non ci è dato ...

