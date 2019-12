Sorteggio ottavi Champions League | data | programma | orario | tv e streaming

oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) Lunedì 16 dicembre (ore 12.00) si svolgerà ildeglidi finale della2019-2020 di calcio, sarà come sempre l’urna di Nyon a definire gli accoppiamenti per il primo turno della fase a eliminazione diretta a cui parteciperanno le migliori 16 squadre del Vecchio Continente. Le formazioni sono divise in due fasce, le vincitrici degli otto gironi sono le teste di serie e affronterann le seconde classificate ma va ricordato che ilnon sarà libero: non possono affrontarsi tra loro compagini provenienti dallo stesso gruppo o dalla stessa Nazione. L’Italia si presenterà all’appuntamento con la Juventus e spera che ai bianconeri si affianchino anche Inter, Napoli e Atalanta. Le grandi favorite della vigilia sono come sempre Liverpool, Manchester City, Barcellona, Real Madrid. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, ...

