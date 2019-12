Sanremo 2020 Amadeus | Lorella Boccia non ci sarà | “Devo fare gavetta”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di martedì 10 dicembre 2019)vallette,nonaffiancato da. Lei: “Devogavetta” Ancora non è chiaro chila co-conduttrice che affiancheràalla conduzione del festival di. Ora arriva chiara la smentita da parte di. La ballerina conduttrice del daytime di Amici ha smentito la sua partecipazione sul palco dell’Ariston in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Laha dichiarato: “Smentisco i gossip:lo guarderò in tv, anche se il Festival resta il sogno di tutti i conduttori. Io devo ancoragavetta.” Insommaha smentito la sua partecipazione al festival di, mettendo a tacere anche chi l’accusava di essere una raccomandata, essendo infatti la moglie di Niccolò Presta, figlio di Lucio, celebre agente di molti vip. La ballerina ha quindi dichiarato ...

