Risultati Champions League | il programma completo e le classifiche aggiornate

(Di martedì 10 dicembre 2019)– Torna la competizione europea per club più importante, la. Si gioca la sesta ed ultima giornata della fase a gironi. Si decide tutto negli ultimi novanta minuti, o dentro o fuori. La Juventus è già tranquilla. I bianconeri sono qualificati e primi del girone. Le altre italiane, Napoli, Atalanta e Inter si giocano il tutto per tutto. I bergamaschi devono vincere e sperare che il Manchester City non perda contro la Dinamo Zagabria; la squadra di Ancelotti deve vincere per essere tranquilla e poter sperare anche nel primo posto in caso di sconfitta del Liverpool contro il Salisburgo, ma ai partenopei potrebbe bastare anche un punto o addirittura una sconfitta in caso di successo dell’undici di Klopp; l’Inter ha un solo obiettivo, vincere, per non aspettare il risultato del Borussia Dortmund. Tanti i gruppi ancora aperti. ...

