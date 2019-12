Omicidio Sacchi | nuovo interrogatorio in procura per Anastasia E l’amico Munoz non la

open.online

(Di martedì 10 dicembre 2019)perKylemnyk, la fidanzata di Luca, il ragazzo ucciso la notte del 23 ottobre a Roma nel quartiere Appio Latino. Questa volta, la ragazza accusata di concorso in traffico di stupefacenti, è stata costretta a chiarire alcuni particolari della versione dei fatti su cui si basa la sua difesa: al gip, giovedì scorso, aveva raccontato che era stato l’amico della coppia, Giovanni Princi, ad affidarle un sacchetto con dentro 70mila euro, chiedendole di tenerlo in borsa. Dopo l’di garanzia, laha deciso di convocare nuovamente la ragazza nelle scorse ore. E chiederle di spiegare alcuni passaggi ancora poco chiari.ha quindi ammesso di aver passato lo zaino con i soldi a quelli che si riveleranno i mediatori dell’acquisto di 15 chili di droga. Non solo. Convocato nuovamente come testimone, ma con ...