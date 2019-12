Notte Bianca a Caserta | tutta la soddisfazione degli organizzatori

anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti– Notevole successo per le performance di Andrea Sannino, Erminio Sinni e i rapper Priore, Big Effe e Kidma e per la Baila Caliente del maestro Raffaele Iorio. Una carica di 60.000 persone ha affollato le piazze della città di, sabato 7 dicembre 2019 a partire dal primo pomeriggio per partecipare all’evento:2019 organizzato dall’Avv. Gianpiero Menditto, presidente dell’associazione “chiama” con la collaborazione del Comune die l’agenzia Show Live. Un notevole successo è stato riscontrato sia per gli artisti di punta: Andrea Sannino ed Erminio Sinni, dai rapper Priore, Big Effe, Kidma e per la compagnia di ballo “Baila Caliente” diretta dal maestro Raffaele Iorio che a sorpresa ha infiammato la città a suon di balli. “Ladi2019 ha accesso una luce enorme sulla ...

