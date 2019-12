Manolas | “Mi dispiacerebbe perdere Ancelotti Ma del suo futuro dovete chiedere alla

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 10 dicembre 2019) Nel post partita di Napoli-Genk ai microfoni di Sky ha parlato Kostas. “Oggi abbiamo fatto un grande primo tempo. Abbiamo rischiato su due contropiedi innescati su errori nostri, ma la squadra ha dato una grande risposta e spero che la daremo anche in campionato” Serviva una scintilla. E’ scoccata? “Non voglio dirlo perché ogni volta che lo diciamo poi la prossima ci va sempre male. Spero che continuiamo su questa strada per portare risultati anche in campionato dove siamo molto dietro” Come avete vissuto questa vigilia con le voci su? “Sono momenti di grande dispiacere perché non ci aspettavamo di fare risultati così in campionato, perché in Champions abbiamo fatto un grande girone rischiando anche di passare primi. Sicuramente ci condiziona questa cosa, ma quando vai in campo devi pensare solopartita senza cercare ...

