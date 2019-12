Maltempo e frane | esperto | il Sannio è fragile | “la prevenzione va fatta prima”

meteoweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) “Nelci sono zone dove i fenomeni di frana sono pervasivamente presenti, il territorio ha un indice di franosità che, a tratti, raggiunge il 90, 100 per cento“: lo ha dichiarato all’Adnkronos il prof. Francesco Maria Guadagno del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi delche invita le istituzioni a faree non a intervenire sempre ex post. “Teniamo sotto controllo due movimenti franosi – spiega l’–: uno è quello del Montaguto che attualmente è più grande evento di frana attivo in Europa e l’altro a Torrecuso dove c’è un fenomeno attivo da otto anni circa. In quest’ultimo caso, dal 2016, da quando precipitò un flusso veloce di materiale fangoso sulla strada, la circolazione avviene in sicurezza grazie al monitoraggio che compiamo. Per le sorti di quella ...

