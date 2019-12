La curva A non sarà più allo stadio | «Vogliono allontanare il popolo dal San Paolo»

ilnapolista

(Di martedì 10 dicembre 2019) LaA ha diffuso un volantino intitolato “Regolamento d’uso, ennesimo abuso” Mai ci saremmo aspettati che anni di amore incondizionato venissero ripagati con multe e sanzioni per un posto diverso rispetto all’abbonamento o per un lancia cori che cerca di incitare laa sostenere i colori, quei colori che non abbiamo mai tradito e abbiamo sempre sostenuto in maniera trasparente per decenni senza alcun interesse secondario. La nostra, infatti, è ben lontana dalle logiche opache che hanno riguardato alcune realtà e ha sempre preteso di poter sostenere la MAGLIA predicando il RISPETTO di essa da parte di chi la indossa. Questa volta, però, ci sentiamo di dover rappresentare “L’istanza di un” che con un lungo stillicidio si sta cercando silenziosamente di eliminare dal Nostro amato San, e vogliamo comunicare che non assisteremo più alle partite ...

