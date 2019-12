Fine del supporto per Windows 10 Mobile | agli irriducibili non resta che cambiare

ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019) Come già noto dallo scorso anno, a dicembre 2019 Microsoft terminerà ilper10. Questo significa che l’ormai defunto sistema operativo per smartphone il cui sviluppo era già terminato a ottobre del 2017, non riceverà più nemmeno gli aggiornamenti di sicurezza. Questo, assieme all’ormai inesistenteda parte degli sviluppatori di app, pone la definitiva pietra tombale sul sistema operativo. Adesso dunque ai possessori nonche prendere atto della situazione e accettare di passare a un’altra piattaforma, iOS o Android. Un problema per i tanti appassionati che, soprattutto in Italia, hanno sempre premiato questa soluzione, specialmente nel periodo in cui fu abbinatasmartphone Nokia, da sempre molto apprezzati dai nostri connazionali. Nel suo periodo di massimo splendore, infatti, nel nostro Paese Window 10aveva raggiunto ...

