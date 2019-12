ilgiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Giovanni Gavazzeni Il tenore inaugura la stagione romana dell'opera con i «Vêpres siciliennes» John Osborn non è il drammaturgo inglese dei «giovani arrabbiati» anni Cinquanta, ma il gagliardo tenore che è diventato famoso con le opere di Rossini più impervie, Guglielmo Tell, Donna del Lago, Otello. Quarantasette anni, nato a Sioux City nello stato dell'Iowa, il protagonista dell'apertura della stagione del Teatro dell'Opera di Roma, ha colto nella capitale alcuni dei suoi successi più clamorosi. Nel 2010 all'Accademia di Santa Cecilia, sotto la guida di Antonio Pappano, ha affrontato una delle parti «feticcio» del repertorio, Arnoldo nel Guglielmo Tell. Il ruolo dove è nato l'acuto tenorile più travolgente, il «do di petto», la nota con cui il romanticismo faceva irruzione nel belcanto. Come tutti i suoi colleghi anche Osborne ha imparato la lingua italiana da ragazzo. «Ho ...

Italia_Notizie : 'Eroismo e gioia Verdi ti obbliga a essere sempre pronto a tutto' - danielgr31 : RT @Matedelu: #LeggoConrad #SalaLettura “Gioia incompleta, tristezza incompleta, la mezza furfanteria dell’eroismo, la sofferenza a metà.… - Lilliflo : RT @Matedelu: #LeggoConrad #SalaLettura “Gioia incompleta, tristezza incompleta, la mezza furfanteria dell’eroismo, la sofferenza a metà.… -