Durante la recita scolastica bambino autistico prende il microfono per dire la sua parte

baritalianews

(Di martedì 10 dicembre 2019) Una vicenda molto triste e anche grave che è stata vissuta con tanto dolore sia dadeltto interessato, Caleb undi sei anni sia dadella mamma del piccolo, Amanda Riddle .la, dopo che hannoto tutte le parti i vari bambini che facevanodellae della scolaresca è stata la volta del piccolo la cui mamma era emozionata in attesa che anche il suoavesse l’importanza che avevano avuto tutti glia altri. La mamma, infatti, sapeva come fosse importante per il suo piccolo fardi quella, come si era preparato e come lo avrebbe gratificato. Ma, purtroppo, le cose non sono andate né come si aspettava la mamma né come si aspettava il piccolo, infatti, appena ilha preso in mano ilfelice che finalmente toccava a lui, è arrivata la maestra che glielo ha ...

_californiahigh : Nessuno: Io alle elementari durante le prove della recita di Natale: - lastoray9 : RT @sugookawa: Una rara foto di Jiang Cheng durante la recita scolastica - sugookawa : Una rara foto di Jiang Cheng durante la recita scolastica -