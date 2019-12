Condò | “De Laurentiis deve scegliere tra il capitano e l’allenatore”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 10 dicembre 2019) La panchina di Insigne ha fatto discutere al termine della gara contro il Genk nel salotto di Sky. Un’assenza che boccia ile che evidenzia i problemi che ci sono con l’allenatore Carlo Ancelotti Nelle ultime 48 ore, tutto quanto quello che ci è stato raccontato portava all’addio di Ancelotti ma ragionare davanti ad un risultato concreto è cosa diverso che ragionare in astratto. Questa squadra in Europa ha fatto il suo dovere ma è stata un disastro in campionato. Deè molto creativo come presidente. I problemi principali Ancelotti credo li abbia con Insigne nello spogliatoio e per questo credo che Dedebba fare una scelta tra iled il suo allenatore€ L'articolo: “Detra ile l’allenatore” ilNapolista.

