Uno studio indica che videogiochi e chat online sono uno dei terreni di caccia preferiti

eurogamer

(Di lunedì 9 dicembre 2019) I pedofili hanno trovato un facile punto di accesso nella vita dei giovani giocatori: attraversocome Fortnite e Minecraft einfatti, i predatori sessuali riescono a creare connessioni virtuali direttamente dalle case delle loro vittime.Il modus operandi è questo: i criminali iniziano una conversazione con la preda e gradualmente iniziano ad avere la fiducia. Molto spesso si fingono anch'essi bambini, confidando storie false di disagio o di odio per sé stessi. Il loro obiettivo in genere è ingannare i bambini condividendo con loro foto di altri bambini nudi, addirittura video, e in questo modo le vittime vengono ricattate.Le segnalazioni di abusi stanno emergendo con una frequenza senza precedenti in tutto il mondo, con alcuni criminali che hanno curato centinaia e persino migliaia di vittime, secondo una revisione di procedimenti giudiziari, atti giudiziari, ...

borghi_claudio : @udogumpel Caro @PillerGumpel pensi un po', questa cosa che il 95% dei fondi sono andati alle banche tedesche e fra… - agorarai : #Mes 'll Parlamento europeo prima del 2014 ha fatto uno studio per riformarlo profondamente. Il 95% dei 200 e passa… - BiondoTwjx : @_Young_homie Ma che poi non vuol dire un cazzo che deve gestire chiamate di 6 medici. Lo studio ginecologico dove… -