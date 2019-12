Un’intera città si stringe intorno al pastaio investito da un auto

meteoweek

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Notodi Gragnano è statonel pomeriggio di ieri. Pare stesse attraversando la strada quando è stato travolto da un’È stata un’Immacolata di speranza a Gragnano che prega per Antonio Cesarano. Notodella, è statonel pomeriggio di ieri. Pare stesse attraversando la strada quando è stato travolto da … L'articolo Un’interasialda unproviene da www.meteoweek.com.

GPS_SPINATO : RT @GPS_SPINATO: «Vede, architetto, per quanti tinelli e vasche da bagno lei si vanti d'avere piantumato, le città e i palazzi che per una… - principinolapo : @GSindaco Un plauso a te per aver ridicolizzato un intera città, quando non sai fare le cose statt son,ridicolo - HSpeciosa : RT @Nicola_Bressi: Sarò fissato con la logica e con il metodo scientifico. Ma, al di là di qualsivoglia considerazione: come caspita si fa… -