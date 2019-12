Trono Over | Tina Cipollari attaccata da una spettatrice | “Lavandaia!”

lanostratv

(Di lunedì 9 dicembre 2019)e unaai ferri corti: è caos a Uomini e DonneQuest’ultima puntata deldi Uomini e Donne è iniziata davvero con il botto. Cos’è successo stavolta? C’è stato un incredibile scontro trae unain studio. Difatti quest’ultima ha attaccato l’opinionista di Uomini e Donne, rea di essere troppo dura nei confronti della dama Gemma Galgani. A quel punto l’ex moglie di Kikò Nalli è andata su tutte le furie, arrivando a dire che vorrebbe denunciare la signora. Ma quest’ultima non si è minimamente fatta intimidire, rispondendole senza tanti mezzi termini quanto segue: “Lei va sempre contro Gemma…Lo fa a posta…Lei fa solo delle sciatterie a Gemma…Angherie…Certe volte si comporta come una lavandaia…” E Maria De Filippi non è riuscita a ...

fable80 : Raffaella Carrà guest star al Trono Over #uominiedonne - pontidisolfuro : Se si facesse come dico io bandirei dal trono over chiunque in grado di usare un social senza scomodare tutti i nipotini #uominiedonne - rathielhelder : RT @emilybouchart: che trash il trono over: adoro -