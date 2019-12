Treni in ritardo a causa della forte scossa di terremoto di questa notte al Mugello

ilgiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Fonte foto: FOTOGRAMMAindidial1Sezione: Cronache Valentina Dardari Molti i viaggiatori che hanno dovuto fare i conti con i ritardi e isoppressi

infoitinterno : Terremoto nel Mugello, treni in ritardo e caos alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze - Nutizieri : Terremoto Firenze oggi, treni in ritardo fino a 140 minuti. Codacons: 'Indennizzo a viaggiatori'… - vega_of_lyra : @murderdollie Io ho preso il treno con minor ritardo solo perché ho un parziale. E non so come tornare stasera, vis… -